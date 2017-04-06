TOP-3 контейнерных порта Финляндии

По итогам первых двух месяцев — плюс 9%

Суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии по итогам первых двух месяцев 2017 года увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9% и составил более 238,8 тыс.