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Максимальный мартовский показатель

6 апреля 2017, 10:19 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 142

АО «Восточный порт» информирует об итогах за первый квартал

По результатам за три месяца этого года АО «Восточный порт» переработало 5,73 млн тонн продукции, что на 5,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2015года.

В марте достигнут максимальный показатель этого месяца за всю историю работы «Восточного порта» - 2,2 млн тонн угля. За этот месяц стивидор принял 29 032 вагона с углем из угольных разрезов Кемеровской области. Среднесуточная выгрузка составила 937 вагонов.

«В развитии двух транспортных отраслей – железнодорожной и стивидорной наблюдается симбиоз, объемы поставок угля в адрес портов со стороны ОАО «РЖД» растут. Железнодорожные перевозки угля по России в первом квартале выросли более чем на 9%. Объемы перевалки АО «Восточный Порт» увеличились по отношению к прошлому году почти на 6%. Именно благодаря слаженности и умению договариваться работа сейчас выстроена очень грамотно и эффективно», – прокомментировал положительную динамику управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев.

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