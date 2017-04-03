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Автопром Железная дорога

6 апреля в истории транспортной отрасли

6 апреля 2017, 09:39 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 150

События и факты

1891год.  Отставной лейтенант русского флота Евгений Александрович Яковлев основал «Машиностроительный, чугунно- и меднолитейный завод Е.А. Яковлева» в Санкт-Петербурге. Завод выпускал нефтяные, газовые и бензиновые двигатели внутреннего сгорания, а также системы отопления на их основе. Через 5 лет Яковлев представит первый в России автомобиль.

1908 год. Государственная дума приняла решение о строительстве Амурской железной дороги. Её протяжённость – 2 041 верста от Сретенска до Хабаровска с ветвями к Нерчинску, Рейнову и Благовещенску.

1966 год. На заводе «Ижмаш» запущено автомобильное производство. На первых порах в Ижевске выпускали «Москвич-408», созданный на заводе им. Ленинского комсомола.

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