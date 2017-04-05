На чем вырос НМТП

И на чем потерял

В ходе конференц-колла НМТП, посвященного публикации финансовых результатов группы за 2016 год, топ-менеджмент НМТП рассказал о факторах, повлиявших на динамику финансовых показателей группы.

Так, по словам финансового директора НМТП Евгения Конькова, за счет роста объемов перевалки выручка группы выросла на 22,8 млн долларов от уровня 2015 года. За счет изменения тарифной политики выручка увеличилась еще на 8,2 млн долларов. Частично позитивные факторы были нивелированы сокращением объема бункеровки и снижением выручки от дополнительных услуг флота.

Подробную раскладку прироста выручки по грузам дал главный бухгалтер НМТП Герман Качан. Выручка от перевалки нефти увеличилась на 13 млн долларов, или 6,6% при росте объемов перевалки на 8%. Выручка от перевалки нефтепродуктов выросла на 2,6 млн долларов или 2% при стабильных объемах перевалки за счет роста доли мазута.

Выручка от перевалки черных металлов и чугуна увеличилась на 13,4 млн долларов, или 13,5%, при этом рост объемов составил 9,4%. Выручка от перевалки зерна сократилась на 7,2 млн долларов, или 9,4% при стабильных объемах перевалки за счет снижения ставки на терминале НЗТ.

Выручка от перевалки железорудного сырья увеличилась на 5,5 млн долларов, или на 48% пропорционально росту объемов перевалки. Выручка от перевалки угля увеличилась на 707 тыс. долларов или на 5,6% при росте объемов на 6,3%.

Выручка от перевалки контейнеров увеличилась на 1,5 мл долларов или 2,6% за счет роста объемов на 1,6% и увеличение соотношения груженых и порожних контейнеров. Выручка от перевалки химических грузов, сахара, скоропортящихся и прочих грузов суммарно увеличилась на 1,5 млн долларов.

Самое существенное снижение – 28,2 млн долларов, или 56% – показала выручка от бункеровки, что, пояснил Г.Качан, вызвано пропорциональным снижением объемов. Выручка от дополнительных портовых услуг снизилась на 12 млн или 10,6%. Выручка от услуг флота сократилась на 3,5 млн, или на 4,5%. Прочая выручка сократилась на 1,1 млн долларов. «Все перечисленные факторы привели к сокращению выручки группы на 11,6 млн долларов до 865,6 млн долларов».

Себестоимость продаж снизилась на 22,7 млн долларов, или на 9,5%, в том числе расходы на топливо для бункеровки сократились на 24,4 млн долларов. В рублевом выражении себестоимость продаж изменилась незначительно. Коммерческие, общехозяйственные, административные расходы группы увеличились на 5,7 млн долларов, или 12,8%.

EBITDA группы увеличилась на 18,5 млн долларов, или 2,8%. За счет стивидорной деятельности, от перевалки грузов и бункеровки EBITDA группы увеличилась на 16 млн долларов.

Существенное влияние на рост чистой прибыли в 2016 году, по словам Г.Качана, оказали начисление доходов по курсовым разницам в размере 247,8 млн долларов против убытка 375,7 млн долларов в 2015 году, признание в 2015 году убытка от обесценения денежных средств на депозитах во Внешпромбанке в сумме 305,8 млн долларов.