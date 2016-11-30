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навигация Волго-Балт Нева

Навигация на Неве начнется 14 апреля

5 апреля 2017, 15:12 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 39

ГБУ «Волго-Балт» о начале судоходства

В соответствии с распоряжением Росморречфлота срок начала действия навигации по Неве – 30 апреля. Однако в случае благоприятных погодных предусмотрена возможность условий сделать это раньше, что и будет сделано в этом году.

«На недавнем совещании Администрации Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» с представителями судоходных компаний было принято решение начать судоходство на Неве 14 апреля, – рассказал начальник службы регулирования движения судов Администрации Волго-Балтийского бассейна ВВП Аркадий Биргер. – К этому времени Волго-Балт должен обеспечить навигационной обстановкой Неву и только после в свете новых ужесточённых правил обеспечения безопасности судоходств может начаться. Решение компромиссное, все остались. Повторюсь, срок – 14 апреля».

Что касается судоходства грузового флота по Неве, А.Биргер отметил, что в этом году горожане вряд ли днем увидят крупнотоннажные суда, которые раньше в количестве 5-6 теплоходов с грузом песка проходили на Невский грузовой район на Октябрьской набережной. «Это суда с низкой рубкой, которые могли проходить без разводки, – пояснил А.Биргер. – В этом году определены другие площадки для выгрузки в Финском заливе».

Также он рассказал о некоторых препятствиях для судоходства по Неве с началом навигации. «Тучков мост сейчас ремонтируется, и в связи с этим имеются существенные препятствия для судоходства. Разводки его по плану начнутся 15 мая с окончанием ремонта. Судоходство в разводной пролет без разводки для судов, которые могут это позволить, будет возможно с 15 апреля. Но при условии сужения этого пролета до 16-17 метров. Причем, чтобы суда проходили, организация, которая выполняет ремонт, вынуждена будет прерывать работу. Уже согласованы временные «окна», когда они будут пропускать суда: предварительно это будет утром и вечером по три часа. И интерес в этом есть у нескольких компаний, которые базируются ниже Тучкова моста, у них там пункты отстоя и обслуживания».

Также А.Биргер отметил, что строительство моста через Серный остров перекрыло судоходство по Малой Неве. Остров будет готов к проходу судов 15 мая.

Говоря об перспективах общего потока грузовых судов, А.Биргер отметил, что ни резкого увеличения, ни резкого снижения не ожидается. «Если будет небольшая динамика, то в сторону увеличения», – добавил он.

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