Витязи на причале

Краны доставили в Новороссийск в собранном виде

ООО «Волго-Балтийская транспортная компания» по заказу ЗАО «СММ» организовало доставку двух портальных кранов «Витязь» из порта Темрюк в порт Новороссийск. Общий вес кранов составил 680 тонн.

Как рассказал SeaNews коммерческий директор ООО «ВБТК» Сергей Чирков, особенность перевозки состояла в том, что из-за невозможности выделения для монтажа кранов причальной территории в ПАО «Новороссийский морской торговый порт» полную сборку пришлось осуществлять на причале терминала ООО «КГС-МОЛ» в порту Темрюк.

Для решения этой задачи было разработано «Обоснование перевозки нестандартных грузовых мест», которое прошло согласование в Российском морском регистре судоходства. Для осуществления перевозки ООО «ВБТК» зафрахтовало барже-буксирный состав, состоящий из баржи «ТБ-1» и буксира «Сомери», которые прибыли на рейд порта Темрюк 21 марта 2017 года.

«Четыре дня заняла подготовка баржи к закатке кранов, наварка специально изготовленного крепежного материала, подготовка причальных рейсовых путей, – поделился подробностями С.Чирков. – В период с 26 марта по 28 марта производилась закатка и крепление кранов».

Далее груженый барже-буксирный состав стоял в ожидание улучшения погодных условий на пути следования в Керченском проливе и вдоль побережья Краснодарского края.

1 апреля барже-буксирный состав с буксирами сопровождения вышел в рейс и уже 3 апреля благополучно ошвартовался к причалу №13 ПАО «НМТП», где в настоящий момент происходит выкатка кранов.