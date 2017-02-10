Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
10 февраля 2017
12:16Rickmers-Linie купили
1 февраля 2017
09:14Негабариты в порту Бронка
09:07Heavylift сервис «Все включено»
25 января 2017
10:36Атомный проект Пул транса
19 декабря 2016
14:07Heavylift на реке
9 декабря 2016
13:19Фотоотчет с Heavy Russia
11:09HEAVY RUSSIA: итоги и планы
10 ноября 2016
10:23Золотой рейс
5 октября 2016
10:49COSCOL повезет негабарит в Казахстан
25 июля 2016
10:07Монгольский негабарит
heavylift кран негабаритные и тяжеловесные грузы

Витязи на причале

5 апреля 2017, 14:38 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 97

Краны доставили в Новороссийск в собранном виде

ООО «Волго-Балтийская транспортная компания» по заказу ЗАО «СММ» организовало доставку двух портальных кранов «Витязь» из порта Темрюк в порт Новороссийск. Общий вес кранов составил 680 тонн.

Как рассказал SeaNews коммерческий директор ООО «ВБТК» Сергей Чирков, особенность перевозки состояла в том, что из-за невозможности выделения для монтажа кранов причальной территории в ПАО «Новороссийский морской торговый порт» полную сборку пришлось осуществлять на причале терминала ООО «КГС-МОЛ» в порту Темрюк.

Для решения этой задачи было разработано «Обоснование перевозки нестандартных грузовых мест», которое прошло согласование в Российском морском регистре судоходства. Для осуществления перевозки ООО «ВБТК» зафрахтовало барже-буксирный состав, состоящий из баржи «ТБ-1» и буксира «Сомери», которые прибыли на рейд порта Темрюк 21 марта 2017 года.

«Четыре дня заняла подготовка баржи к закатке кранов, наварка специально изготовленного крепежного материала, подготовка причальных рейсовых путей, – поделился подробностями С.Чирков. – В период с 26 марта по 28 марта производилась закатка и крепление кранов».

Далее груженый барже-буксирный состав стоял в ожидание улучшения погодных условий на пути следования в Керченском проливе и вдоль побережья Краснодарского края.

1 апреля барже-буксирный состав с буксирами сопровождения вышел в рейс и уже 3 апреля благополучно ошвартовался к причалу №13 ПАО «НМТП», где в настоящий момент происходит выкатка кранов.

Всего: 2 … 1

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
5 апреля 2017
15:47На чем вырос НМТП
15:12Навигация на Неве начнется 14 апреля
14:38Витязи на причале
14:04Новый сервис для несырьевого экспорта в Китай
13:20CAPEX и дивиденды НМТП
12:34Finnlines удлинит суда
11:47НМТП ждет роста по контейнерам и зерну
10:16Грузооборот российского транспорта
09:57НМТП о претензиях ФАС
09:305 апреля в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное