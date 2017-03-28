Новый сервис для несырьевого экспорта в Китай

Запускают РЖД и Российский экспортный центр

Холдинг «РЖД» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) организовали первую экспортную контейнерную отправку с несырьевой продукцией из Ворсино (Калужская область) в Китай.

Пилотная отправка была произведена в рамках проекта РЭЦ по поддержке несырьевых экспортоориентированных компаний при транспортировке их грузов в Китай. Логистическим оператором сервиса выступила «РЖД Логистика», подвижной состав и контейнеры предоставил «ТрансКонтейнер», технологическую поддержку оказало ОАО «РЖД», клиентскую поддержку – ООО «Русский экспорт».

Первая тестовая отправка состоялась сегодня, 5 апреля, рассказал SeaNews заместитель директора по продажам АО «РЖД Логистика» Александр Баскаков.

Контейнеры с продуктами питания и оборудованием проследуют через погранпереход в Забайкальске до порта Далянь и станции Шилун (провинция Гуанчжоу). Ориентировочное время прибытия в Далянь – 19 апреля.

Как пояснил А.Баскаков, технологически тестовая отправка была реализована не отдельным составом, несколько контейнеров были добавлены в один из регулярных транзитных поездов «РЖД Логистики». В будущем сервис сможет при условии развития грузовой базы отправляться отдельным контейнерным поездом.

«Рефконтейнеров в составе поезда нет, – сказал, отвечая на вопросы SeaNews, А.Баскаков. – В настоящее время совместно специалистами «РЖД Логистики» и операторов, имеющих в собственности рефконтейнеры, – FESCO, «Рефсервис» и других – разработана технология интермодальной перевозки скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах для отправок в апреле-мае. Мы уже ведем переговоры с рядом заинтересованных грузоотправителей, которые сейчас занимаются оформлением необходимых для экспорта документов».

Обратная загрузка будет – «РЖД Логистика», рассказал А.Баскаков, обеспечит обратную загрузку контейнеров товарами традиционного импорта из Китая.

В будущем планируется сделать сервис регулярным, точный график отправок будет зависеть от объемов экспортного несырьевого грузопотока. В настоящее время специалисты «РЖД Логистики» планируют следующую, более полную, отправку 20 апреля, сообщил А.Баскаков. «Но точное время будет зависеть от потребностей российских грузоотправителей-экспортеров».

Стоимость доставки универсального сорокафутового контейнера до Даляня, проработанная специалистами «РЖД Логистики», – 2600 долларов, до Шилуна – 3200 долларов. Минимальное время в пути – 14 суток. В компании подчеркивают, что отправка в рамках проекта РЭЦ делает возможной доставку в КНР в 2-3 раза быстрее, чем морским путем, при сопоставимой стоимости.