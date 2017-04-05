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Новороссийский морской торговый порт Финансы Инвестиции дивиденды

CAPEX и дивиденды НМТП

5 апреля 2017, 13:20 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 88

Финансовых прогнозов не будет

Объем капитальных вложений группы НМТП составит в этом году около 200 млн долларов. Об этом сообщил, отвечая на вопросы в ходе конференц-колла, финансовый директор НМТП Евгений Коньков. По его словам, средства будут направлены на реализацию ранее начатых проектов и модернизацию оборудования.

«На сегодняшний день мы находимся в стадии пересмотра инвестиционной программы с точки зрения реаллокации наших терминалов, с точки зрения их специализации. <...> На сегодняшний день [новых] проектов, которые готовы к открытию финансирования, чтобы было разрешение на строительство, чтобы было окончательное одобрение Совета директоров, – таких проектов у нас сейчас новых нет.  Мы доделываем проекты, начатые в прежние периоды, и проводим замену перегрузочной техники, которая требуется по сроку и по состоянию», – пояснил Е.Коньков.

Дивиденды, сказал он, будут не ниже прошлогоднего уровня.

Давать прогноз по финансовым ожиданиям на 2017 год Е.Коньков не стал, пояснив: «Мы прогнозы стараемся не озвучивать, наши финансовые показатели очень сильно зависят от того, какой будет динамика курса национальной валюты. В силу того, что у нас пока все-таки тарифы в долларах, а расходы основном рублевые. Поэтому могут быть ... самые неожиданные события с учетом непредсказуемой волатильности рубля».

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