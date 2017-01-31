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Флот модернизация Finnlines

Finnlines удлинит суда

5 апреля 2017, 12:34 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 131

Чтобы увеличить грузовместимость

Finnlines намерен удлинить четыре из своих судов серии Breeze, плюс еще два судна в опционе. По информации компании, это позволит увеличить их грузовместимость примерно на 1,1 тыс. л.м.

Контракт на выполнение работ подписан с верфью Remontowa S.A. в Гданьске, начало работ запланировано на сентябрь 2017 года. Удлинение каждого судна займет менее двух месяцев, всю программу предполагается завершить в мае 2018 года.

Увеличение грузовместимость судов почти на 30% позволит существенно сократить расход бункера в пересчете на единицу груза в сравнении с исходными данными. Таким образом, повысится эффективность операция и снизятся атмосферные выбросы с судов, отмечают в Finnlines.

На Remontowa проходит сейчас модернизацию еще одно судно компании – «Finneagle», на который устанавливают гибридный скруббер и новые винтовые лопасти улучшенной конструкции, кроме того, будет увеличена пассажировместимость.

Инвестиции, по информации Finnlines, составят порядка 70 млн евро.

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