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НМТП ждет роста по контейнерам и зерну

5 апреля 2017, 11:47 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 125

«Мы считаем, что тенденция по росту контейнеров и контейнеризированных грузов наметилась всерьез и надолго»

«Мы считаем, что тенденция по росту контейнеров и контейнеризированных грузов наметилась всерьез и надолго». Такое мнение высказал, отвечая на вопросы в ходе вчерашнего конференц-колла группы НМТП, финансовый директор компании Евгений Коньков.

«Мы это видим в том числе по росту фрахта – линии стали поднимать ставки. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе, в этом году мы увидим рост выше, чем 2016 к 2015», – добавил он.

«По зерну прогнозируем рост, причем рост может быть драматический – к лучшим нашим показателям 2009 года». В 2016 году перевалка зерна в НМТП осталась на уровне предыдущего года и составила 6,7 млн тонн. По словам Е.Конькова, в основном это связано с не очень благоприятной рыночной конъюнктурой для российских экспортеров, в том числе с резкими колебаниями курса национальной валюты. «Также были некоторые ограничения с точки зрения регулирования – пошлины, ценовые факторы повлияли на колебания экспорта зерновых из России. На сегодняшний день мы имеем большие переходящие остатки прошлого сезона и надеемся наверстать недополученный объем перевалки зерновых в 2017 году».

Отвечая на вопрос, как скажется на динамике перевалки введение пошлин на российское зерно в Турции, Е.Коньков сказал: «Знаете, это нас нисколько не пугает, я бы даже сказал, нас это окрыляет. На Турцию шла вся «малая вода», 5-7 тыс. тонн – самый ходовой размер корабля, который ходил в Турцию, например, с азовских терминалов. Мы в этой ситуации, я считаю, выиграем, как и все прочие глубоководные терминалы. Наши преимущества по сравнению с рейдовой перевалкой и «малой водой» в ситуации с Турцией очевидны. Мы смотрим [на ситуацию] оптимистично, исходя из того, что, во-первых, у нас расширяется палитра номенклатуры, которую мы переваливаем, – ячмень в прошлом году нас порадовал, и кукуруза, и даже экзотические поехали грузы типа нута – есть запрос экспортный, кориандр. У нас по сельхозпродукции на этот сезон очень оптимистические ожидания. Опять же, напомню по поводу не очень хорошей конъюнктуры прошлого года и больших переходящих остатков. Мы мониторим ситуацию, зерно должно поехать опережающими темпами до начала сезона. И даже провала, который обычно бывает в мае-июне, у нас в этом году не будет».

Говоря о нефтепродуктах, Е.Коньков отметил, что происходит некоторое изменение «корзины» – «Светлые нефтепродукты будут у нас расти, а мазуты – скорее всего, или на уровне этого года останемся, или даже чуть ниже уйдем».

«По металллам мы больших изменений не планируем, у нас долгосрочные контракты с основными экспортерами, которые с оптимизмом смотрят на 2017 год. В общем и целом, мы планируем увеличить грузооборот в 2017 году», – резюмировал Е.Коньков.

На вопрос о резервах мощностей по навалочным грузам он ответил: «По навалочным грузам у нас очень непростая ситуация, мы зависим в том числе от РЖД, от активности трейдеров на рынке и от того, насколько у наших экспортеров долгосрочные контракты. Если рынок начинает разворачиваться вверх-вниз, в этой ситуации мы видим спотовые продажи, которые приводят к тому, что груз накапливается в порту, для нас это создает определенные неудобства. У нас нет проблем с мощностями перевалки по причальному фронту, мы закончили реконструкцию, поменяли оборудование на более мощное и современное. При такой ситуации на рынке, если она в таком формате развивается, у нас главное – это оборачиваемость склада и доступность железнодорожного фронта. Мы с экспортерами работаем, изыскиваем возможности для более эффективного использования существующих площадей, с РЖД тоже руку держим на пульсе, конвенций стараемся не допускать».

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