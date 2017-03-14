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Грузооборот российского транспорта

5 апреля 2017, 10:16 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 130

Морской транспорт вырос, внутренний водный, наоборот, снизился

По итогам первых двух месяцев 2017 года перевозки грузов российским транспортом составили 1,06 млрд тонн. Это на 3,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

По данным Госкомстата РФ, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 653,5 млн тонн, на 3,2% больше, чем было перевезено за тот же период прошлого года.

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 2 месяцами 2016 года выросли на 3,8% до 196,8 млн тонн, перевозки морским транспортом – на 10,3% до 3,2 млн тонн.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 204,9 млн тонн, что выше аналогичного показателя прошлого года на 5,5%.

Объем перевозок внутренним водным транспортом за январь-февраль 2017 года упал – на 18,2% до 3,6 млн тонн. Перевозки воздушным транспортом также снизились на 25% и составили 0,15 млн тонн.

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