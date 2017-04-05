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Новороссийский морской торговый порт Суд ФАС Тарифная политика Штраф Антимонопольное законодательство

НМТП о претензиях ФАС

5 апреля 2017, 09:57 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 183

Риск начисления дополнительных штрафов оцениваем как минимальный – финансовый директор

Первый вопрос, заданный в ходе вчерашнего конференц-колла НМТП, был о претензиях, выдвинутых Федеральной антимонопольной службой к компаниям группы. Напомним, на днях ФАС опубликовала сумму, которую предписала НМТП перечислить в федеральный бюджет, – 9,74 млрд рублей. Эти деньги в ФАС считают доходом, полученным в результате злоупотребления доминирующим положением. 

«Тема ФАС для нас тянется с лета прошлого года, – напомнил финансовый директор НМТП Евгений Коньков, – это череда проверок в области инфраструктурных компаний, в том числе она коснулась Приморского торгового порта и Новороссийского морского торгового порта. На сегодняшний день мы находимся в судебных процессах с ФАС по Приморскому торговому порту и в стадии входа в процесс по Новороссийскому морскому торговому порту».

«Суть претензий ФАС сводится к двум составляющим. Первая и основная – это номинация тарифов в долларах США, что, по нашему мнению, не противоречит сложившейся практике и действующему законодательству. И второй вопрос – это монопольно завышенные цены на услуги. При этом мы как рыночная компания, во всех смыслах публичная, действуем строго в рамках рыночных условий, и наши тарифы по некоторым позициям на некоторых товарных рынках для экспортеров приятно отличаются, я имею в виду, ниже, чем у наших прямых конкурентов», – отметил Е.Коньков.

«На основную номенклатуру наших грузов мы тарифы не пересматривали с момента отмены тарифного регулирования в 2013 году, соответственно, за собой никакого нарушения в рамках действующего законодательства мы не видим. Мало того, как субъект естественной монополии мы о своих тарифах ежеквартально уведомляем Федеральную антимонопольную службу, обо всех изменениях также уведомляем антимонопольную службу. За время, которое проверяла Федеральная антимонопольная служба, у нас тарифы двигались в разные стороны. У нас, опять же, по рыночным факторам, есть решения о снижении по отдельным видам грузов, таким как каботаж, например – по отдельным видам перевозок мы сознательно перешли в рублевую зону, понимая, что это не экспортная позиция и никакого смысла номинировать тарифы в долларах нет».

«Еще раз хочу напомнить, что на момент жесткого тарифного регулирования нашей стивидорной деятельности до 2013 года все тарифы у нас были номинированы в долларах – это не какая-то новация, которую НМТП придумал для извлечения какой-то дополнительной выгоды. Поэтому наша позиция поддержана с точки зрения юридических и правовых аспектов нашими адвокатами, они понимают и выстраивают совершенно четкую внятную линию защиты, и мы уверены, что в рамках судебного разбирательства мы обжалуем решение Федеральной антимонопольной службы. Поэтому риск начисления дополнительных штрафов нам мы оцениваем как минимальный».

Отвечая на вопрос о возможных сроках рассмотрения дел, Е.Коньков сказал: «Процессы не являются закрытыми, мы живем в электронном обществе, на сайте судов можно это все найти и посмотреть. Сколько времени это продлится – нет у нас прогнозов. Рассмотрение дела в ФАС длилось почти год, сколько будет заседание в суде, мы сейчас не готовы прогнозировать».

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