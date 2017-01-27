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История

5 апреля в истории транспортной отрасли

5 апреля 2017, 09:30 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 127

События и факты

1910 год. Во Франции запрещены поцелуи... на железной дороге. Причиной запрета были названы возникавшие при прощании задержки с отправлением поездов.

1950 год. В Бермудском треугольнике таинственно исчез коста-риканский грузовой пароход «Сандра». 120-метровое судно, груженное 300 тоннами инсектицидов, вышло из Саванны (штат Джорджия) в Пуэрто-Кабельо (Венесуэла) и бесследно исчезло. Поисковая операция началась только после того, когда было установлено его шестидневное опоздание к месту прибытия. Кстати, статья об этом случае, написанная журналистом Э.Джоунсом и опубликованная 16 сентября 1950 года, пробудила большой интерес к Бермудскому треугольнику. Э.Джоунс отметил, что «Сандра» является не единственным судном, которое здесь исчезло. Легенда о смертоносном треугольнике стала распространяться с невероятной скоростью.

1977 год. Сошел с конвейера первый ВАЗ- 2121 «Нива», автомобиль повышенной проходимости малого класса. «Нива» сразу продемонстрировала уникальную для своего класса проходимость. Большое количество новаторских для внедорожников тех лет решений вроде независимой передней подвески, закрытого комфортабельного цельнометаллического несущего кузова, в сочетании с невысокой ценой вызвал большую сенсацию и множество подражаний.

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