Импорт и экспорт ТНП в январе

Таможенная статистика

По итогам января 2016 года поставки кожаной обуви на российский рынок выросли по сравнению с январским показателем 2016 года на 7% и составил 4,4 млн пар. В стоимостном выражении ее импорт вырос на 24,9% — до 107,5 млн долларов.

Одежды в первый месяц года было импортировано на сумму 448,2 млн долларов, превысив уровень января прошлого года на 32,7%.

Российский импорт хлопчатобумажных тканей за отчетный месяц, по данным ФТС РФ, вырос на 57,6%, достигнув 16,4 млн кв. м. Также и в деньгах импорт х/б тканей увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года на 53,2% — до 9,5 млн долларов.

В то же время экспорт х/б тканей в январе составил порядка 3,2 млн кв. м, что на 21,4% меньше, чем годом ранее. Однако доходы от экспорта выросли на 26,7%, составив 1,9 млн долларов.