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XX международная конференция TransBaltica 2017

4 апреля 2017, 14:30 / SeaNews / Рейтинг: 145

Пройдет в этом году в Риге 25-26 мая

25-26 мая 2017 в Риге в “Radisson BLU Daugava Hotel” состоится XX международная конференция TransBaltica 2017.

С подробностями и предварительной программой можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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