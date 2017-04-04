Конференция XX международная конференция TransBaltica 2017 4 апреля 2017, 14:30 / SeaNews / Рейтинг: 145 Пройдет в этом году в Риге 25-26 мая 25-26 мая 2017 в Риге в “Radisson BLU Daugava Hotel” состоится XX международная конференция TransBaltica 2017. С подробностями и предварительной программой можно ознакомиться в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews. Оцените статью: 1