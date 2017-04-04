ТрансРоссия выставка Участники TransRussia/TransLogistica 2017 4 апреля 2017, 13:18 / SeaNews / Рейтинг: 232 В интерактивном каталоге выставки Специалисты транспортно-логистических компаний, производственных и торговых предприятий могут заранее спланировать посещение выставки. В интерактивном каталоге можно выбрать интересующие компании по виду деятельности, типам перевозимых грузов и направлениям перевозок. Подробности – в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews. Оцените статью: 0