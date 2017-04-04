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ТрансРоссия выставка

Участники TransRussia/TransLogistica 2017

4 апреля 2017, 13:18 / SeaNews / Рейтинг: 232

В интерактивном каталоге выставки

Специалисты транспортно-логистических компаний, производственных и торговых предприятий могут заранее спланировать посещение выставки.

В интерактивном каталоге можно выбрать интересующие компании по виду деятельности, типам перевозимых грузов и направлениям перевозок.

Подробности – в пресс-релизе организаторов, опубликованном в разделе Мероприятия SeaNews.

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