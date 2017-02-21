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Eimskip Антимонопольное регулирование конкуренция

Регулятор заблокировал сделку по продаже Nor Lines

4 апреля 2017, 12:25 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 162

Eimskip будет искать другие пути развития своего бизнеса

Норвежские антимонопольные органы отказали исландской Eimskip в приобретении норвежской Nor Lines, объяснив это тем, что предполагаемое слияние значительно затруднит конкуренцию на рынке рефгрузов.

«Антимпонопольные органы обязаны заблокировать приобретение из-за угрозы конкуренции. Eimskip и Nor Lines на сегодня в совокупности занимают существенную долю на рынке. Приобретение приведет к снижению конкуренции и позволит Eimskip увеличить цены и снизить качество», – цитирует представителей антимонопольных органов World Marytime News.

Решение антимонопольных властей может быть обжаловано в созданной недавно Аппеляционной комиссии по конкуренции.

Напомним, что о намерении приобрести Nor Lines компания Eimskip объявила в ноябре 2016 года. Тогда же она сообщала о намерении реструктуризировать бизнес Nor Lines с целью улучшения его сервисов и рентабельности, объединив его норвежским бизнесом Eimskip.

По информации World Marytime News, после того, как был получен отказ в приобретении, Eimskip заявила о том, что будет искать другие варианты развития и укрепления своего бизнеса.

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