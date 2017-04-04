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НМТП вышел в прибыль

4 апреля 2017, 12:00 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 186

По МСФО – против убытка годом ранее

Группа НМТП опубликовала консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2016 год.

Выручка составила 865,6 млн долларов – на 1,3% меньше, чем по итогам 2015 года. Показатель EBITDA увеличился на 2,8% до 675,5 млн долларов.

Валовая прибыль выросла на 1,7% до 650,6 млн долларов, прибыль от операционной деятельности – в 2 раза до 600,1 млн долларов. Прибыль до налогообложения составила 791,6 млн долларов против убытка 123,6 млн долларов годом ранее.

Чистая прибыль составила 632,8 млн рублей против убытка 83,4 млн долларов в 2015 году.

Себестоимость услуг сократилась по итогам 2016 года на 9,6% до 865,6 млн долларов, коммерческие, общехозяйственные и административные расходы выросли на 12,8% до 50,6 млн долларов.

Долг группы, включая финансовую аренду, сократился на 115,7 млн долларов, чистый долг снизился на 241,1 млн долларов, или на 17,2%.

Отношение чистого долга к EBITDA в 2016 году улучшилось до 1,72 против 2,14 в 2015 году.

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