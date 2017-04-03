Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
3 апреля 2017
16:48Golden Opportunity с рекордной тонной Ростерминалугля
30 марта 2017
10:40Отгрузки угля растут
28 марта 2017
10:34В Восточном завершили дноуглубление
23 марта 2017
11:24О расширении порта Ванино
2 марта 2017
17:30Экспорт угля и кокса
27 января 2017
11:28Блок-трейн двойного назначения
19 января 2017
10:22Экспорт каменного угля
12 января 2017
15:09Итоги работы АО «Восточный Порт»
11 января 2017
14:01Погрузкой 18-миллионной тонны угля
26 декабря 2016
17:31Отгрузки каменного угля вырослиSeaNews Club material
Уголь Находка Ванино Технологии запрет

Открытая перегрузка угля в портах может быть запрещена

4 апреля 2017, 11:29 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 193

Депутат Государственной Думы РФ Борис Гладких о законодательной инициативе

На заседании комитета экологии Госдумы РФ обсудили вопросы по угольной перевалке в портах Находка и Ванино, а также по России в целом. В совещании приняли участие представители Минприроды России, Росприроднадзора, Росморречфлота, эксперты угольной отрасли. Свои предложения по решению этой проблемы внесли депутат от Хабаровского края Борис Гладких и депутат от Приморского края Виктория Николаева. Депутатов Госдумы поддержал заместитель председателя комитета по экологии Владимир Панов. Речь идет о полном запрете открытой перегрузки угля в портах.

Свое мнение о перспективе такого решения с SeaNews поделился депутат Госдумы Борис Гладких.

«Сегодня достигнуто понимание в вопросе открытой перегрузки угля со стороны Росприроднадзора, комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Одно из предложений совершенствования законодательства для решения сложившейся проблемы является запрет на использование технологий именно открытой перегрузки угля», – прокомментировал инициативу Б.Гладких.

Предполагается, что норма будет привязана к определенному сроку. Спустя отведенное время на реализацию этих мероприятий, все, кто осуществлял открытую перегрузку, должны будут внедрить новые технологии. Срок сейчас определяется. Технология сложная, и даже при наличии финансов внедряется не один месяц.

«С учетом того, что ранее по этой проблеме подобного понимания не было, считаю, что перспектива решения вопроса в таком виде, то есть тотальный запрет открытой перегрузки угля, – это серьезный шаг. У нас более 60 портов, где используется открытая перевозка угля, и по ним всем, в случае, если эта норма будет установлена в законодательстве, будет действовать запрет. Вопрос будет прорабатываться с природоохранной прокуратурой и Роспотребнадзором», – подчеркнул парламентарий.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
4 апреля 2017
17:05Импорт и экспорт ТНП в январе
14:30XX международная конференция TransBaltica 2017
13:18Участники TransRussia/TransLogistica 2017
12:25Регулятор заблокировал сделку по продаже Nor Lines
12:00НМТП вышел в прибыль
11:29Открытая перегрузка угля в портах может быть запрещена
11:02Совкомфлот переводит Aframax’ы на газомоторное топливо
10:38FESCO меняет ротацию
10:27ФАС насчитала стивидорам почти 17 миллионов
10:06Сессия Подкомитета IMO по судовым системам и оборудованию
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное