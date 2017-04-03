Открытая перегрузка угля в портах может быть запрещена

Депутат Государственной Думы РФ Борис Гладких о законодательной инициативе

На заседании комитета экологии Госдумы РФ обсудили вопросы по угольной перевалке в портах Находка и Ванино, а также по России в целом. В совещании приняли участие представители Минприроды России, Росприроднадзора, Росморречфлота, эксперты угольной отрасли. Свои предложения по решению этой проблемы внесли депутат от Хабаровского края Борис Гладких и депутат от Приморского края Виктория Николаева. Депутатов Госдумы поддержал заместитель председателя комитета по экологии Владимир Панов. Речь идет о полном запрете открытой перегрузки угля в портах.

Свое мнение о перспективе такого решения с SeaNews поделился депутат Госдумы Борис Гладких.

«Сегодня достигнуто понимание в вопросе открытой перегрузки угля со стороны Росприроднадзора, комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Одно из предложений совершенствования законодательства для решения сложившейся проблемы является запрет на использование технологий именно открытой перегрузки угля», – прокомментировал инициативу Б.Гладких.

Предполагается, что норма будет привязана к определенному сроку. Спустя отведенное время на реализацию этих мероприятий, все, кто осуществлял открытую перегрузку, должны будут внедрить новые технологии. Срок сейчас определяется. Технология сложная, и даже при наличии финансов внедряется не один месяц.

«С учетом того, что ранее по этой проблеме подобного понимания не было, считаю, что перспектива решения вопроса в таком виде, то есть тотальный запрет открытой перегрузки угля, – это серьезный шаг. У нас более 60 портов, где используется открытая перевозка угля, и по ним всем, в случае, если эта норма будет установлена в законодательстве, будет действовать запрет. Вопрос будет прорабатываться с природоохранной прокуратурой и Роспотребнадзором», – подчеркнул парламентарий.