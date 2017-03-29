Совкомфлот переводит Aframax’ы на газомоторное топливо

В сотрудничестве с Shell; первое судно должно быть сдано в 2018 году

Группа «Совкомфлот» и Shell Western LNG B.V. подписали соглашение о поставках сжиженного природного газа в качестве топлива для серии первых в мире танкеров типоразмера Aframax, которые будут работать на газомоторном топливе. Сергей Франк, генеральный директор и председатель правления ПАО «Совкомфлот», и Маартен Ветселаар, директор по комплексным газовым проектам и новым источникам энергии концерна Shell, объявили о заключении соглашения в преддверии международного форума Gastech 2017.

В соответствии с подписанным соглашением Shell будет обеспечивать газомоторным топливом новое поколение танкеров типоразмера Aframax, которые начнут пополнять флот группы «Совкомфлот», начиная с третьего квартала 2018 года. Этот будут первые в мире танкеры подобного типоразмера на газомоторном топливе (СПГ), они будут задействованы на транспортировке нефти и нефтепродуктов на Балтике и в Северной Европе, отмечают в Совкомфлоте.

По информации компании, поставка СПГ-топлива на танкеры будет производиться у терминала GATE (Gas Access to Europe) в Роттердаме со специализированного бункерного судна, а также на других пунктах заправки судов в акватории Балтийского моря. Дедвейт каждого из новых танкеров составит 114 тыс. тонн, они будут иметь ледовый класс 1А, что позволит им осуществлять экспортные перевозки из российской Балтики в режиме круглогодичной навигации.

«История взаимовыгодного и успешного сотрудничества группы компаний «Совкомфлот» и концерна Royal Dutch Shell насчитываете не один десяток лет. <...> Сегодня мы подписали соглашение, которое, по сути, инициирует процесс перевода танкеров типоразмера «Афрамакс» – наиболее востребованного мировым танкерным рынком типоразмера судов, своеобразной «рабочей лошадки» сегмента морской транспортировки жидких углеводородов – на использование газомоторного топлива. «Совкомфлот» и Shell стремятся сделать морское судоходство все более безопасным для окружающей среды и стать лидерами этой трансформации», – сказал С.Франк.

Как отметил М.Ветселаар, «Преимущества СПГ будут использоваться в еще одном направлении судоходства, что говорит о том, что СПГ будет играть ключевую роль в этой отрасли, перед которой стоит задача удовлетворять новым нормативным требованиям в отношении атмосферных выбросов».

Подписание бункерного соглашения позволило реализовать Соглашение о намерениях, заключенное между группой «Совкомфлот» и концерном Shell в сентябре 2015 года, целью которого являлся поиск эффективных решений по переводу крупнотоннажных танкеров на использование газомоторного топлива.

Как отмечают в группе СКФ, использование газомоторного топлива при эксплуатации танкеров значительно повышает экологическую безопасность судов и отвечает ожиданиям, как судовладельцев, так и фрахтователей, которые стремятся сделать транспортировку грузов все более безопасной для окружающей среды. Двигатель на СПГ выделяет в атмосферу на 90% меньше оксидов серы (SOx), на 80% меньше оксидов азота (NOx) и на 15% меньше углекислого газа (CO2), чем двигатель на стандартном тяжелом топливе. Помимо этого, для нового поколения Aframax’ов были выбраны двухтопливные двигатели низкого давления X-DF, которые обеспечат минимальный выброс низкодисперсных частиц. В судовых энергетических установках будет также использована технология выборочного каталитического восстановления (Selective Catalytic Reduction, SCR), которая позволяет регулировать объем выбросов оксидов азота для соответствия новых танкеров категории Tier III, установленной Приложением VI к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (Конвенция МАРПОЛ).

Концептуальный проект новых танкеров был совместно разработан техническими специалистами Совкомфлота и судостроителями, включая представителей ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» и компании Hyundai Heavy Industries, являющейся технологическим партнером судостроительного комплекса «Звезда», который создается в Приморском крае. Работа над разработкой концептуального проекта шла в рамках подготовки к строительству подобных судов на «Звезде». К 2021 году предполагается локализация производства таких крупнотоннажных танкеров нового поколения на мощностях «Звезды».