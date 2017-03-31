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сервис FESCO контейнеровозы ротация портов Hyundai Merchant Marine

FESCO меняет ротацию

4 апреля 2017, 10:38 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 224

На сервисе FESCO China Direct Line

Транспортная группа FESCO сообщила о сокращении времени доставки грузов между портами Дальнего Востока России и портами Китая на регулярной линии FESCO China Direct Line (FCDL). Теперь транзитное время между Шанхаем и Владивостоком снижено с пяти до трех дней. Это связано с исключением порта Пусан из ротации судов на основной ветке линии – FCDL-Main. На северной ветке – FCDL-North – судозаход в Пусан остается.

С учетом изменений в маршруте FCDL-Main на северную ветку, FCDL-North, в сотрудничестве с компанией Hyundai Merchant Marine поставлено третье судно – контейнеровоз «Hyundai Advance». Он дополнит уже работающие на этом направлении теплоходы «Saxonia» и «Letavia». Постановка третьего судна, отмечают в FESCO, обеспечит достаточные объемы вместимости и еженедельную регулярность сервиса с фиксированными окнами обработки во всех портах по маршруту Владивосток – Восточный – Пусан – Циндао – Шанхай – Нинбо – Пусан – Владивосток.

Все изменения в работе линии FCDL вступили в силу 31 марта 2017 года.

FCDL, отмечают в FESCO, – единственный прямой сервис между портами Китая и Дальнего Востока России. По линии осуществляются перевозки генеральных, опасных и рефрижераторных грузов в контейнерах, а также перевозки крупногабаритных грузов. Каждая ветка – FCDL-Main и FCDL-North – обслуживается тремя судами совокупной вместимостью 3 091 TEU.

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