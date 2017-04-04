ФАС насчитала стивидорам почти 17 миллионов

За «злоупотребление доминирующим положением»

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что направила ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Первый контейнерный терминал», АО «Петролеспорт» и ООО «Восточная стивидорная компания» предписания об устранении нарушений антимонопольного законодательства и перечислении в бюджет дохода, полученного в результате злоупотребления доминирующим положением.

По информации ФАС, НМТП предписано перечислить в федеральный бюджет 9,74 млрд рублей, ПКТ – 4,17 млрд рублей, ПЛП – 1,27 млрд рублей и ВСК – 1,27 млрд рублей. На перечисление средств компаниям отводится 180 календарных дней с момента получения документа.

Поведенческие предписания антимонопольного органа содержит список мер, которые акционерные общества должны принять в целях устранения нарушений.

Так, НМТП предписано отменить установленные приказами НМТП монопольно высокие цены на услуги; перевести цены на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов в рубли; установить цены на услуги по перевалке руды, удобрений, контейнеров, черных и цветных металлов, нефти и нефтепродуктов на уровне фактических цен, выраженных в рублевом эквиваленте и установленных стивидором по состоянию на 30 июня 2014 года, с учетом возможной индексации на индекс потребительских цен (для прошедших периодов) и на прогноз социально экономического развития РФ (для будущих периодов). ПКТ, Петролеспорту и ВСК предписано установить экономически обоснованные тарифы на услуги по перевалке контейнеров, ранжируемые в зависимости от типа контейнера, в рублях.

«В ведомстве отмечают, что компаниям по сути предписано выплатить в бюджет средства, полученные в результате злоупотребления доминирующим положением с использованием государственных портовых активов.«Остается открытым вопрос экономической целесообразности сохранения столь низкого уровня арендной платы за пользование портовой инфраструктурой. Данный вопрос прорабатывается с Минфином и Росимуществом», – говорится в сообщении ФАС.

В Global Ports сообщили, что на данный момент ни один из терминалов не получил официальных предписаний ФАС.

Global Ports уже ранее заявлял и заявляет сейчас, что считает, что не нарушал требования антимонопольного законодательства и намерен оспаривать вынесенное решение и предписания в суде. Пока будет идти рассмотрение судебного иска, исполнение решения ФАС России приостанавливается и указанные суммы не подлежат выплате.

«Global Ports предлагает рыночные и конкурентоспособные цены на свои услуги, работая на высококонкурентном рынке со значительным объемом свободных мощностей. С начала года Global Ports предоставил своим клиентам дополнительные коммерческие возможности, а также ввел рублевые тарифы на услуги, предлагаемые российским экспедиторам грузов», – говорят в группе.

«Российский рынок контейнерных терминалов характеризуется высоким уровнем конкуренции на фоне низкой загруженности портовых мощностей. Загруженность мощностей – показатель, отражающий объем фактически использующихся мощностей в портах. В конце 2016 году он составлял около 50% по сравнению с 74% в 2013 году. Это указывает на значительное увеличение свободных мощностей в портах, и эта тенденция сохраняется и по сей день, в результате чего имеет место высочайшая конкуренция, которая способствует снижению цен», – отмечают в Global Ports.