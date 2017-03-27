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Сессия Подкомитета IMO по судовым системам и оборудованию

4 апреля 2017, 10:06 / SeaNews / Рейтинг: 129

Основные темы обсуждения – спасательные средства и противопожарная защита

По информации пресс-службы Минтранса, с 20 по 24 марта 2017 года в Лондоне в штаб-квартире Международной морской организации (IMO) состоялась 4-я сессия Подкомитета по судовым системам и оборудованию (SSE-4)
В период работы 4-ой сессии Подкомитета SSE основными темами для обсуждения стали спасательные средства, противопожарная защита, а также палубные подъемные средства и лебедки. По результатам рабочих заседаний утвержденные Подкомитетом проекты документов будут направлены на рассмотрение 98-й сессии Комитета по безопасности на море (КБМ), которая состоится 7-16 июня 2017 года.

Подкомитет утвердил проект поправок к Руководству по разработке наставлений по эксплуатации и техническому обслуживанию систем спасательных шлюпок (MSC.1/Circ.1205), а также проект Руководства по безопасности при проведении учений по оставлению судна с помощью спасательных шлюпок, целью которого является снижение риска возникновения несчастных случаев при проведении учений.

Утвержден также проект поправок к Кодексу постройки и оборудования плавучих буровых установок (ПБУ) 2009 года. Проект поправок был разработан на основании опыта, полученного по итогам расследования гибели в Мексиканском заливе в 2010-м году ПБУ «Deepwater Horizon», и включает, среди прочих, поправки в отношении конструктивной противопожарной защиты, систем аварийного отключения, эксплуатации и обслуживания электрического оборудования взрывозащищенного исполнения, конструкции спасательных средств и проведения учений. Применение поправок планируется для новых ПБУ.

Подкомитет утвердил проект нового Руководства для судов с динамическим позиционированием (ДП). Руководство, в частности, включает в себя положения по широкому и документированному применению методологии анализа последствий отказов (FMEA) и рекомендаций по эксплуатации при проведении определенных работ (ASOG). Вводятся дополнительные требования к системе управления динамическим позиционированием и к процедуре разработки программного обеспечения, а также новый раздел «Подготовка», содержащий ссылку на Конвенцию и Кодекс по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (ПДНВ) и Руководство по подготовке операторов ДП (MSC.1/Circ.738). Применение данного Руководства планируется для новых судов. При этом в преамбуле документа присутствует рекомендация о применении эксплуатационных требований также и к существующим судам, для которых остаются в силе положения предыдущего Руководства от 1994 года (MSC/Circ.645).

Подкомитетом начата разработка проекта поправок к Главе II-1 Конвенции СОЛАС в отношении требований к судовым грузоподъемным устройствам и лебедкам, а также якорным лебедкам. Целью будущих требований является предотвращение аварий и несчастных случаев, связанных с отказом данных механизмов. Работка над проектом поправок будет продолжена в межсессионный период.

Следующая сессия Подкомитета SSE состоится в период с 12 по 16 марта 2018 года.

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