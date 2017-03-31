Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2017

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4 апреля 2017, 09:53 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 235

Топливо подорожало во всех исследуемых портах.

На 14 неделе года во всех исследуемых портах подорожали все виды топлива без исключения.
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