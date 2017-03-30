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Уголь Рекорд Ростерминалуголь

Golden Opportunity с рекордной тонной Ростерминалугля

3 апреля 2017, 16:48 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 115

Направляется в Европу

АО «Ростерминалуголь» поставил рекорд месячной погрузки на суда за всю историю терминала. На 31 марта объем погрузки составил 1,897 млн тонн, что на 742 тыс. тонны больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рекордную тонну погрузили на судно «Golden Opportunity», которое направляется в Европу с грузом угля массой почти 71 тыс. тонн.

Как пояснили в компании, рекорд стал возможным благодаря применению современных методов погрузки – по прямому варианту (из вагона на судно, минуя склад). По этой схеме работает введенная в строй в декабре прошлого года пересыпная станция (ПС-11), позволяющая увеличить скорость погрузки судна, без потери качества – дополнительная обработка и двухступенчатая система очистки угля от механических примесей.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд был зафиксирован в сентябре прошлого года, тогда объем месячной погрузки на суда достиг отметки в 1,848 млн тонн.

Всего в марте 2017 года на терминале было обработано 30 судов. Средняя судовая партия составила 63,2 тыс тонн. Объем выгрузки за месяц составил более 1,963 млн тонн угля, или 27377 вагонов. Это также рекордные показатели, которые превысили прежнюю отметку – 25074 единиц подвижного состава (в июле 2016 года).

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