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Автоперевозки забастовка Платон

Протест против Платона – форс-мажор или не форс-мажор?

3 апреля 2017, 16:02 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 163

И кто выиграет от забастовки тракеров

Один из участников рынка поделился своим мнением о том, что сейчас происходит в сфере автоперевозок, – на условиях анонимности. Публикуем как есть.

«Непонятная ситуация сейчас наблюдается в сфере автоперевозок грузов. Ходили слухи, что удорожание «Платона» приведет к забастовкам автоперевозчиков. Даже где-то упоминалась дата – 27 марта. И вправду, в настоящий момент очень сложно найти свободный транспорт для перевозки груза. Некоторые частные автокомпании не принимают заявки на перевозку. Кто-то ссылается на отсутствие свободных машин, кто-то прямо говорит, что они бастуют».

«Однозначно, в данной ситуации выигрывают крупные компании с собственным автопарком. Независимо от ситуации, они смогут закрыть собственную потребность в автоперевозках, что даст им статус более надежных клиентов. Выигрывают частные автоперевозчики, которые не бастуют, – они могут подобрать перевозку с более высокой ставкой оплаты. И выигрывают терминалы, на которых застрял груз на время «забастовки», которая то ли есть, то ли нет. При продлении данной ситуации, когда резко сократилось предложение по автоперевозкам, складские терминалы могут начать испытывать трудность с наличием свободных площадей, особенно перевалочные терминалы, на которых происходит смена транспорта с морского или железнодорожного на автомобильный».

«Попадает ли данная ситуация под понятие форс-мажора, ссылка на который прописана в подавляющем большинстве договоров? Вряд ли… Непохоже, что найдутся заказчики, которые захотят портить отношения с крупными складскими и перевалочными терминалами. В итоге, расходы на увеличившееся хранение и перевозку переложат на конечного потребителя, застрявших грузов». 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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