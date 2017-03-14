Новый рекорд КТК

В марте – после февральского снижения

Каспийский трубопроводный консорциум обновил свой рекорд. В марте этого года на Морском терминале Консорциума было отгружено 4,9 млн тонн нефти, сообщили в КТК. Это рекордный месячный объем за все время эксплуатации нефтепроводной системы Тенгиз – Новороссийск.

Отметим, в феврале терминал показал снижение – на 6,5% к показателю января 2017 года. Всего с начала 2017 года отгружено более 13 млн тонн нефти. Предыдущий рекорд был установлен в декабре прошлого года – тогда за месяц на танкеры было загружено более 4,5 млн тонн нефти.

Напомним, что в текущем году КТК планирует полностью завершить проект расширения. После ввода в действие всех объектов проекта расширения пропускная способность трубопроводной системы выйдет на мощность 67 млн тонн нефти в год.

Как сообщалось ранее, в 2017 году по МНП Тенгиз – Новороссийск планируется перекачать 65,7 млн тонн нефти, в том числе 54,7 млн тонн казахстанской нефти и 11 млн тонн российской нефти.