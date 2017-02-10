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Hyundai Merchant Marine на ВМТП

3 апреля 2017, 15:14 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 152

Есть перспективы для конкретных проектов

Генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ и представители Hyundai Merchant Marine с рабочим визитом посетили Владивостокский морской торговый порт.

Ли Сок Пэ осмотрел терминалы порта, а также встретился с заместителем генерального директора по коммерции ПАО «ВМТП» Владиславом Кимом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшее развитие деловых отношений между ВМТП и корейскими судоходными и транспортными компаниями. Конкретные проекты и планы пока не раскрываются. 

Как сообщили SeaNews в порту, Hyundai Merchant Marine сотрудничает с Транспортной группой FESCO c 1996 года. В 2016 году ВМТП обработал 25 тыс. TEU контейнерных грузов, доставленных во Владивосток судами HMM.

Для обеспечения морского сервиса на Владивостокский морской торговый порт HMM использует три судна, в том числе контейнеровоз «Hyundai Unity». Он работает на регулярной морской линии и соединяет Дальний Восток России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Вместимость судна составляет почти 5 тыс. TEU, длина – 294 м, ширина – 32 м. «Hyundai Unity» работает на линии Fesco China Direct Line с марта 2016 года. Судно обеспечивает транспортировку грузов по маршруту Гонконг — Сямэнь — Нинбо — Шанхай — Пусан — Владивосток (ВМТП) — Восточный — Пусан — Гонконг и совмещает при этом два направления — китайское и корейское.

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