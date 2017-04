Слияния и поглощения Wallenius Wilhelmsen Слияние Wallenius и Wilhelmsen 3 апреля 2017, 14:05 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 164 Одобрили антимонопольные органы Wallenius и Wilhelmsen получили разрешение антимонопольных органов на слияние. Как говорится в заявлении Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, компании объединят активы Wallenius Wilhelmsen Logistics, EUKOR Car Carriers и American Roll on Roll off Carrier. Ожидается, что соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года.

После того, как будут зафиксированы изменения в регистрирующем органе Brønnøysund Register Centre, объединенная компания, которая будет называться Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA, начнет торговаться под тикером WWL на фондовой бирже Осло. После завершения слияния Wilh. Wilhelmsen Holding ASA и Wallenius Lines AB будут владеть долями Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA в 37,8% и 48% соответственно. Также стороны договорились о том, что после слияния Wallenius уменьшит свою долю, в итоге стороны будут иметь равные пакеты акций. Напомним, еще в сентябре Wilh. Wilhelmsen Holding ASA and Wallenius Lines AB подписали меморандум о намерениях по созданию новой структуры, в которой будут объединены находящиеся в совместной собственности активы компаний. Синергетический эффект от слияния ожидается в районе 50-100 млн долларов. Оцените статью: 1