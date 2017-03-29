Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
29 марта 2017
16:24Что мешает сделке Hapag-Lloyd и UASC
20 марта 2017
10:02Слияние Hapag-Lloyd и UASC откладывается
27 января 2017
12:14НМТП увеличил долю в НСРЗ
20 января 2017
13:40OOCL не продается
1 декабря 2016
13:54Maersk Line покупает Hamburg Sued
29 ноября 2016
14:33Maersk и DONG Energy могут объединить нефтегазовые активы
14 января 2010
16:05Schenker приобрел ж/д активSeaNews Club material
11 января 2010
09:4416 компаний стали объектом поглощенияSeaNews Club material
10 декабря 2009
12:35Инвестор продает акции, чтобы расплатиться за поглощениеSeaNews Club material
12 ноября 2009
18:18Одно из крупнейших слияний на рынкеSeaNews Club material
Слияния и поглощения Wallenius Wilhelmsen

Слияние Wallenius и Wilhelmsen

3 апреля 2017, 14:05 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 164

Одобрили антимонопольные органы

Wallenius и Wilhelmsen получили разрешение антимонопольных органов на слияние.

Как говорится в заявлении Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, компании объединят активы Wallenius Wilhelmsen Logistics, EUKOR Car Carriers и American Roll on Roll off Carrier. Ожидается, что соглашение будет действовать до 31 декабря 2021 года.
После того, как будут зафиксированы изменения в регистрирующем органе Brønnøysund Register Centre, объединенная компания, которая будет называться Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA, начнет торговаться под тикером WWL на фондовой бирже Осло.

После завершения слияния Wilh. Wilhelmsen Holding ASA и Wallenius Lines AB будут владеть долями Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA в 37,8% и 48% соответственно. Также стороны договорились о том, что после слияния Wallenius уменьшит свою долю, в итоге стороны будут иметь равные пакеты акций.

Напомним, еще в сентябре Wilh. Wilhelmsen Holding ASA and Wallenius Lines AB подписали меморандум о намерениях по созданию новой структуры, в которой будут объединены находящиеся в совместной собственности активы компаний. Синергетический эффект от слияния ожидается в районе 50-100 млн долларов.

Оцените статью:

1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
3 апреля 2017
16:48Golden Opportunity с рекордной тонной Ростерминалугля
16:02Протест против Платона – форс-мажор или не форс-мажор?
15:21Новый рекорд КТК
15:14Hyundai Merchant Marine на ВМТП
14:05Слияние Wallenius и Wilhelmsen
13:09Импорт и экспорт авто
12:16Выросла погрузка цемента на сети РЖД
11:38Немецкие краны для Новороссийска
11:18Миллиарды в научную работу
10:45Выросли отгрузки лесоматериалов и бумаги
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное