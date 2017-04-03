Импорт и экспорт авто

Значительный рост к январю прошлого года

В январе 2017 года объем российского импорта легковых автомобилей увеличился по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года на 1,6%, составив 11,2 тыс. единиц. В стоимостном выражении импорт вырос на 60,5% — до 297,8 млн долларов.

Грузовых автомобилей, по данным ФТС РФ, было ввезено 1,1 тыс. единиц — в 2,2 раза больше, чем годом ранее. В денежном выражении их импорт также увеличился в 3,5 раза, до 108,4 млн долларов.

Российский экспорт легковых автомобилей в отчетном месяце вырос почти в 2,5 раза и достиг 3,7 тыс. единиц. Доходы от экспорта легковых автомобилей увеличились на 54% и составили 51,9 млн долларов.

Грузовых автомобилей по итогам января текущего года было экспортировано 0,7 тыс. штук (рост в 3,5 раза к январю 2016) на сумму 17,5 млн долларов (рост в 2 раза).