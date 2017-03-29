Выросла погрузка цемента на сети РЖД

Оперативные данные РЖД за 1 квартал

По итогам 1 квартала 2017 года погрузка на сети РЖД увеличилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 305,1 млн тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля выросли на 9,3% до 91,1 млн тонн, кокса – на 3,9% до 2,8 млн тонн. Также увеличились объемы погрузки черных металлов – на 0,4% до 17,8 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 5,1% до 14,3 млн тонн, лесных грузов – на 3,9% до 10,8 млн тонн, соды и химикатов – на 3,5% до 6,7 млн тонн, лома черных металлов – на 21,6% до 2,8 млн тонн. Погрузка зерна выросла на 0,6% до 5 млн тонн, железной и марганцевой руды на 0,2% до 26,6 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 13,2% больше, чем за 3 месяца 2016 года – их объем составил 7,8 млн тонн.

По другим видам грузов объемы погрузки снизились. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 0,2% меньше, чем за 1 квартал прошлого года, и составила 61,2 млн тонн. Строительных грузов было погружено на 3,2% меньше (до 27,9 млн тонн), чем годом ранее. Погрузка цветной руды и серного сырья снизилась на 1,3% до 5 млн тонн, цемента- на 2,3% до 4,6 млн тонн.

Грузооборот за январь-март 2017 года составил 607,6 млрд тарифных т/км (+7,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 779,4 млрд т/км (+7,1%).

В марте грузооборот сети РЖД вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 214,8 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 11,8% – до 274,3 млрд т/км.