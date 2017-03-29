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Новороссийский морской торговый порт кран Программа

Немецкие краны для Новороссийска

3 апреля 2017, 11:38 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 225

По программе обновления парка

Партия кранов Liebherr LPS 420 из немецкого города Росток 5 апреля прибудет в Новороссийский морской торговый порт. Как сообщили SeaNews в компании, три новых портальных крана LIEBHERR LPS 420 завода Liebherr-MCCtec Rostock GmbH были погружены на борт судна Rolldock Sun в собранном виде. Новую технику планируют установить на пятом причале Восточного пирса НМТП.

«Эти краны изготовлены по специальному заказу ПАО «НМТП». Они отличаются тем, что могут работать с любыми видами грузов, что очень важно для широкой грузовой номенклатуры Новороссийского порта. Новые краны закуплены в рамках реализации программы обновления парка перегрузочной техники ПАО «НМТП», – рассказал генеральный директор ПАО «НМТП» Султан Батов.

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