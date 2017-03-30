Миллиарды в научную работу

Вложит HHI

Hyundai Heavy Industries (HHI) Group до 2021 года инвестирует 3,1 млрд долларов в сегмент R&D (научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа) с начала работы новых независимых компаний Hyundai Heavy Industries, Hyundai Electric & Energy Systems, Hyundai Construction Equipment и Hyundai Robotics.

Согласно плану HHI вложит 1,8 млрд долларов в развитие экологичных судов с высокой степенью автоматизации управления, расширение инженерно-технических возможностей и создание «умного» судостроительного комплекса.

Hyundai Electric & Energy Systems (HEES), Hyundai Construction Equipment (HCE) и Hyundai Robotics (HR) также инвестируют в технологические инновации 640 млн долларов, 620 млн долларов и 90 млн долларов соответственно. Кроме того, компании увеличат количество научных работников с нынешних 4 тыс. человек до 10 тыс.