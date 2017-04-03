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Выросли отгрузки лесоматериалов и бумаги

3 апреля 2017, 10:45 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 194

Экспорт лесопродукции в январе

По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе снизился по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 3,8% и составил 1,24 млн кубометров. При этом доходы от экспорта необработанных лесоматериалов выросли на 11,1% — до 97,2 млн долларов.

Обработанных лесоматериалов за отчетный месяц отгрузили 1,1 млн тонн — на 29,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт увеличился на 38,2% и достиг 226,3 млн долларов.

Клееной фанеры в первый месяц года вывезли на 12,2% больше, чем в январе 2016 года. Ее объем составил 172,1 тыс. кубометров. В деньгах экспорт клееной фанеры также вырос на 20,5% — до 70,4 млн долларов.

Российские поставки древесной целлюлозы на мировой рынок в январе текущего года снизились на 13,3%, составив 140,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт целлюлозы сократился по сравнению с прошлогодним январским показателем на 2,5% — до 65,1 млн долларов.

Газетной бумаги в январе было отгружено 100,8 тыс. тонн (+37,1% к январю 2016) на сумму 42,2 млн долларов (+50,2%).

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