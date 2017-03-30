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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2017

3 апреля 2017, 10:17 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 156

Выросли ставки на европейском направлении

 На 13 неделе года на ставки на трейде Азия – Европа и западное побережье США выросли.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр повысились на 2,8%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,9%.
Ставки на порты западного побережья США поднялись на 14,8%, на порты восточного побережья наоборот опустились – на 2,3%.

Значительно выросли ставки из Китая на Персидский залив - на 31,3%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию на прошлой неделе снизились  на 2%.

Ставки на Южную Америку повысились по сравнению с 12 неделей на 35,1%.

На внутриазиатском трейде ставки из Китая на западные и восточные порты Японии увеличились одинаково на 0,5%.Также выросли ставки на  Южную Корею — на 5%.

Вместе с тем ставки на Тайвань и на Сингапур опустились на 2,9% и 1,8% соответственно.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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