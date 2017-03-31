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Автопром Железная дорога

3 апреля в истории транспортной отрасли

3 апреля 2017, 09:22 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 168

События и факты

1696 году. В Воронеже спускаются на воду 2 корабля, 23 галеры, 4 брандера, построенные по указу Петра I.

1836 год. Император Николай I утвердил устав первой российской железной дороги.

1836 год. Принято решение о строительстве первой в России пассажирской железной дороги — Царскосельской железной дороги. Дорога соединяла Царскосельский вокзал Санкт-Петербурга, Царское Село и Павловск. Протяженность дороги составляла всего 27 км, однако ее постройка стала прорывом для того времени. Начавшееся 1 мая 1836 года строительство Царскосельской железной дороги планировалось завершить к 1 октября того же года. Всего за один месяц 2500 рабочих и 1400 солдат уложили 5-километровый участок железнодорожного полотна. Но закончить работы к сроку не удавалось, поэтому Франц фон Герстнер принял решение о начале движения на готовом участке между Кузьмином и Павловском. Первый поезд на железной дороге Петербург — Царское село будет пущен 18 ноября 1836 года. 1836 года император Николай I подписал указ о начале сооружения Царскосельской железной дороги, соединяющей Санкт-Петербург, Царское Село и Павловск. 11 ноября 1837 года железная дорога была открыта. Царскосельская железная дорога стала первой железной дорогой в России и шестой во всём мире.

1860 год. В США открыта трансконтинентальная конно-курьерская служба «Пони-экспресс». Эта служба действовала между городком Сент-Джозеф в штате Миссури и городом Сакраменто, столицей штата Калифорния.

Курьеры этой службы работали «днем и ночью, зимой и летом» и перевозили почту общим весом до 75 килограммов. Снаряжение курьера состояло из двух револьверов Кольта, бляхи, охотничьего ножа и седельной сумки, на каждом углу которой находилось по карману, в которых содержался почтовый груз. Карманы запирались на замок, ключи от которого хранились в начале и в конце маршрута.

В службу набирались молодые люди, способные крепко держаться в седле и готовые рисковать жизнью за 100 долларов в месяц: в пересчете на современные американские деньги эта сумма соответствует вознаграждению приблизительно в 2 500 долларов.

Курьеры преодолевали трассу протяженностью около трех тысяч ста километров по пересеченной местности со станциями смены лошадей приблизительно через каждые 16 километров за 10 суток. На станциях курьер за 2 минуты должен был спешиться, снять с седла сумку, накинуть её на свежего мустанга и поехать дальше. Стоило почтовое отправление 10 долларов за унцию (31 грамм). Из-за дороговизны подготовительных работ, а также из-за бандитских нападений и развивавшейся технологии телеграфа, компания была в итоге разорена. С марта 1861 года «Пони-экспресс» курсировала по сокращённому маршруту, а 26 октября того же года было объявлено о прекращении существования компании, которая стала нарицательной из-за девиза «Почта должна быть доставлена любой ценой».

1885 год. Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер получает патент на свой первый двигатель — в половину лошадиной силы.

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