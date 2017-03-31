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Росморречфлот Коллегия Соколов Максим Юрьевич

М.Соколов на Коллегии Росморречфлота

31 марта 2017, 17:26 / SeaNews / Рейтинг: 138

Приоритетные задачи – обеспечение безопасности и повышение конкурентоспособности морского и речного транспорта, сбалансированное развитие грузопотоков, подготовка кадров

31 марта министр транспорта РФ Максим Соколов принял участие в итоговом расширенном заседании Коллегии и Общественного совета при Росморречфлоте, сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса.
В заседании участвовал заместитель министра транспорта РФ – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский, представители организаций морского и внутреннего водного транспорта, высших учебных заведений, бизнеса, ветераны отрасли.

В своем выступлении М.Соколов отметил успешные результаты работы внутреннего водного транспорта в 2016 году. Он напомнил о проведенном заседании президиума Госсовета, на котором был принят ряд ключевых решений. Так, продвинулось решение вопроса поэтапаного перехода на нормативное содержание внутренних водных путей (ВВП) и гидротехнических сооружений. В текущем году увеличено финансирование из федерального бюджета для улучшения качественных характеристик ВВП. Приоритетом является строительство Багаевского и Нижегородского гидроузлов, которое позволит устранить транспортные ограничения на Волге и Дону и на 90% решить проблему узких мест. Кроме того, утверждена Стратегия развития внутреннего водного транспорта до 2030 года. С этого года субъектам законодательно предоставлена возможность участвовать в софинансировании водных путей федерального значения и содержать водные пути регионального значения.

«Замедлился темп снижения пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, а наши порты показали рекордные результаты, обеспечив перевалку более 720 млн тонн грузов», – отметил М.Соколов. Прирост мощностей составил более 30 млн тонн в 2016 году. Реализуются инвестпроекты в Балтийском, Азово-Черноморском и Дальневосточном бассейнах.

Особо глава Минтранса выделил развитие Северного морского пути, которое получит новый импульс с запуском проекта «Ямал СПГ» на полную мощность. «Ежегодные объемы экспорта СПГ и газоконденсата составят более 17 млн тонн, для перевозки будут использоваться 15 танкеров-газовозов», – сообщил он. С успехом прошел Арктический форум, состоялся первый заход и швартовка танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» в порту Сабетта. Активно идет строительство флота, в том числе современных ледоколов и аварийно-спасательных судов.

М.Соколов также напомнил о работе Керченской переправы, которая за год перевезла 6,2 млн пассажиров, и о проведенной Черноморской регате больших парусников, в которой приняли участие 27 парусников из 5 стран мира. «Такие регаты играют значительную роль в системе учебной подготовки курсантов морских вузов. В прошлом году на флот пришло более 8 тыс. таких специалистов», – сказал министр.

В завершение М.Соколов выделил основные приоритетные задачи агентства на ближайшую перспективу, среди которых – обеспечение безопасности и повышение конкурентоспособности морского и речного транспорта, сбалансированное развитие грузопотоков с использованием преимуществ каждого вида транспорта, вопросы подготовки кадров.

Фото: Пресс-служба Минтранса, Александр Волков

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