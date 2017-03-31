О росте грузооборота, новых судах и реализуемых проектах

Из выступления В.Олерского на коллегии Росморречфлота

В этом году при завершении всех запланированных инвестиционных проектов в морских портах Мурманск, Азов, Тамань, Восточный, Певек прирост производственных мощностей морских портов России планируется более чем на 27 млн тонн. Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса, об этом рассказал в своем выступлении на итоговом расширенном заседании Коллегии и Общественного совета при Росморречфлоте заместитель министра транспорта – руководитель Росморречфлота Виктор Олерский.

«При этом мы надеемся увеличить приток внебюджетных инвестиций в отрасль путем совершенствования механизмов аренды и концессии и сохранить пропорцию бюджетных и внебюджетных вложений 1 к 3», – сказал он.

По итогам 2016 года прирост портовых мощностей составил 32 млн тонн, грузооборот морских портов увеличился на 6,7% и составил более 720 млн тонн.

«Остается стабильным объем перевозок грузов морским флотом, контролируемым российскими судовладельцами. При этом отмечу, что объем перевозок национальным флотом увеличился почти на 30% и приблизился к 24 млн тонн».

Объем речных грузоперевозок снизился на 3% – причинами, по словам В.Олерского, стали транспортные ограничения и продолжающиеся неблагоприятные для судоходства гидрологические условия. При этом грузооборот внутреннего водного транспорта вырос – на 5,6% – за счет роста перевозок в заграничном сообщении. Объем погрузочно-разгрузочных работ на внутреннем водном транспорте также снизился.

Говоря о проектах, реализуемых в этом году, В.Олерский сообщил, что завершено проектирование международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском. «В этом году начинаем его строительство».

Продолжаются работы по строительству объектов морского порта Сабетта, в этом году ожидается ввод в эксплуатацию объектов первого этапа. «В Арктике создаются условия для использования Северного морского пути в качестве надежной транспортной магистрали между Европой и Азией, принимаются меры по обеспечению безопасности мореплавания и развития инфраструктуры на акватории Северного морского пути. Уже реализуется проект по экспорту угля из морского порта Диксон, закончилось проектирование нефтяного терминала «Таналау» в Енисейском заливе».

В прошлом году начата реализация проекта по строительству двух автомобильно-железнодорожных паромов для переправы Ванино – Холмск, в соответствии с поручением президента РФ В.В.Путина по итогам заседания президиума Государственного совета 15 сентября 2016 года организована работа по открытию в туристический сезон 2016 года круизной линии между Сочи и Крымом – по словам В.Олерского, в настоящее время портами захода определены Сочи, Новороссийск, Ялта и Севастополь. «В рамках данной работы ФГУП «Росморпорт» за счет собственных средств приобретено круизное судно пассажировместимостью 940 человек, которое сейчас проходит техническую подготовку к выходу на линию». Закончена реконструкция морского вокзала в Мурманске и строительство морского вокзала в Петропавловск-Камчатском.

В 2016 году были приняты в эксплуатацию линейный дизель-электрические ледокол «Новороссийск» мощностью 16 МВт и два катера-бонопостановщика, в декабре был спущен на воду многофункциональный линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» мощностью 25 МВт. Транспортный флот внутреннего водного транспорта пополнился 11 судами. В рамках обновления дноуглубительного флота приступили к постройке несамоходного земснаряда для Ленского бассейна. ФГУП «Росморпорт» ввело в эксплуатацию 16 судов (дноуглубительные, лоцманские, гидрографические катера).

В то же время, отметил замминистра, «Из-за неоднократного сокращения бюджетного финансирования мероприятий федеральных целевых программ, связанных с развитием транспорта, в 2016 году не было осуществлено мероприятие по обновлению (строительству и приобретению) флота, обслуживающего внутренние водные пути. В текущем году бюджетные ассигнования на данные цели также предусмотрены в минимальном объеме».

В.Олерский также сообщил, что в связи с реформированием ФГКУ «Росгранстрой» Минтрансом проводится работа по передаче пунктов пропуска через государственную границу в ведение федеральных агентств по видам транспорта. «Содержание, а возможно и строительство объектов пунктов пропуска станет дополнительной нагрузкой, которая ляжет на наши подведомственные организации, определенные ответственными за соответствующие пункты пропуска. Уже в ближайшее время ФГУП «Росморпорт» будет вынужден за счет собственных средств провести обустройство пунктов пропуска в морских вокзалах в Мурманске и Петропавловске-Камчатском», – отметил руководитель Росморречфлота.