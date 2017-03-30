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Приморск Ледовая обстановка Ограничения

Смягчение ледовых ограничений в Приморске

31 марта 2017, 15:41 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 131

С 4 апреля

Согласно распоряжению капитана морского порта Приморск, в связи с благоприятной ледовой обстановкой изменяются ограничения по режиму ледового плавания на акватории порта и на подходах к нему.

С 0-00 4 апреля муда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах самостоятельно по разрешению и рекомендациям ледокола или под проводкой ледокола.

Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах самостоятельно или под проводкой ледокола.

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