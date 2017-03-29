Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
29 марта 2017
10:34Опасный – на море, безопасный – на жд
14 марта 2017
15:56Железнодорожные контейнеры
1 марта 2017
12:09Нефтяных грузов перевезено меньше
14 февраля 2017
17:47Назначение в РЖД
1 февраля 2017
13:14Погрузка РЖД в январе
9 января 2017
14:25РЖД: итоги 2016 года
21 декабря 2016
11:27Рокировка в РЖД
6 декабря 2016
10:30Назначение в РЖД
1 декабря 2016
13:20Леса и строительных грузов погрузили больше
2 ноября 2016
14:25Грузооборот Октябрьской ЖД вырастет на треть
РЖД Финансы

Прибыль РЖД выросла в 20 раз

31 марта 2017, 15:02 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 47

Финансовые показатели Российских железных дорог по РСБУ

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета.

Выручка компании увеличилась на 4,4% и составила 1577,5 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 16,3% до 242,4 млрд рублей.

Прибыль от продаж взлетела на 40,2% до 117,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения – в 1,8 раза до 43,6 млрд рублей.

Год госмонополия закрыла с чистой прибылью 6,5 млрд рублей, в 20,4 раза превышающей итоговый результат 2015 года.

Себестоимость продаж увеличилась на 2,5% до 1335 млрд рублей. Коммерческие расходы составили 71 млрд рублей (+10,9% к показателю 2015 года), управленческие расходы – 125,2 млрд рублей (+0,3%).

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
31 марта 2017
15:02Прибыль РЖД выросла в 20 раз
12:29Финансы HHLA
10:35Гданьск пошел на снижение
30 марта 2017
15:59Экспортеры ищут новые рынки SeaNews Club material
10:40Отгрузки угля растут
10:29Контейнерооборот лидеров
29 марта 2017
17:02New Weekly №30 Грузооборот портов Южного региона, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
17:01New Weekly №30 Контейнерооборот портов Южного региона, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
11:34Финансы ТрансКонтейнера
10:16Росморпорт сократил прибыль
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное