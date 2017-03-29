Прибыль РЖД выросла в 20 раз

Финансовые показатели Российских железных дорог по РСБУ

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета.

Выручка компании увеличилась на 4,4% и составила 1577,5 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 16,3% до 242,4 млрд рублей.

Прибыль от продаж взлетела на 40,2% до 117,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения – в 1,8 раза до 43,6 млрд рублей.

Год госмонополия закрыла с чистой прибылью 6,5 млрд рублей, в 20,4 раза превышающей итоговый результат 2015 года.

Себестоимость продаж увеличилась на 2,5% до 1335 млрд рублей. Коммерческие расходы составили 71 млрд рублей (+10,9% к показателю 2015 года), управленческие расходы – 125,2 млрд рублей (+0,3%).