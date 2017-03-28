сервис FESCO Hyundai Merchant Marine Новый сервис на Владивосток и Восточный 31 марта 2017, 14:09 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 84 Запускает HMM Сегодня HMM запускает новый еженедельный сервис CRN, который соединит Северный Китай, Корею и Россию. Ротация портов: Циндао – Шанхай – Нинбо – Пусан – Владивосток – Восточный – Пусан – Циндао. На сервисе будет работать три судна вместимостью по 3 тыс. TEU – одно судно HMM и два судна FESCO, сообщает HMM.

Также компания в сотрудничестве с FESCO и CMA CGM предлагает сервис CRS Южный Китай – Средний Китай – Корея – Россия. С 30 марта ротация портов на этом сервисе изменилась и теперь она следующая: Гонконг – Шивань – Сямэнь – Нинбо – Шанхай – Владивосток – Восточный – Гонконг. Тем самым обеспечено прямое сообщение Китай – Владивосток. Оцените статью: 0