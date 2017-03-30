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назначения Топ-менеджмент GEFCO

Назначение в GEFCO

31 марта 2017, 13:42 / SeaNews / Рейтинг: 94

Назначен исполнительный вице-президент направления Freight Forwarding

Исполнительным вице-президентом направления Freight Forwarding группы GEFCO назначен Энтони Ганн. По информации GEFCO, он будет отвечать за повышение рентабельности направления Freight Forwarding и укрепление позиций группы как глобального логистического оператора.

Ранее Э.Ганн занимал должность управляющего директора в европейском регионе в компании XPO Logistics (бывшая Menlo). Свою профессиональную карьеру Э. Ганн начал в оборонном секторе, где занимался закупками и поставками, затем работал в полупроводниковой промышленности, где руководил управлением цепями поставок ведущего американского производителя в США и Европе. Э.Ганн – выпускник Эдинбургского университета имени Нейпира, имеет степень MBA.

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