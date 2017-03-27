Альтернатива альтернативе

О метаноле как о топливе

О перспективах метанола как альтернативного вида топлива говорили на международной конференции «Рынок бункеровки. СПГ как альтерантива-2017», которая прошла в Петербурге.

Ведущий аналитик «Креон Энерджи» Мария Дубинина рассказал о нескольких проектах по испытанию и внедрению этого вида топлива на судах. «В 2006 году был запущен первый проект, правда, больше демонстрационный. Это было тестирование силовой установки на метаноле для коммерческих судов. Тестовым тогда выступило судно для перевозки автомобилей. Были сделаны выводы, что можно дальше развивать эту идею. В 2009 году был начат проект, в который были включены испытания двигателя Wartsila. Сейчас он установлен на судне и способен работать на метаноле и на дизеле. То есть он двухтопливный. Эти эксперимент продлился до 2012 года».

«Еще один проект предполагал лабораторные исследования и тестирование диметилового эфира и вспомогательного дизельного двигателя на грузопассажирском пароме. Тогда возникли сложности в проекте: двигатели сначала не завелись, но потом проблема была устранена. К успешному завершению эксперимент не пришел, но после него были сделаны соответствующие правки и корректировки, и был запущен проект «Метанол – топливо будущего». Его результатом стало судно «Stena Germanica», которое успешно курсирует между портами Киль и Гетеборг. На реализацию этого проекта в рамках программы развития морского транспорта Евросоюза было выделено 22 млн евро».

М.Дубинина напомнила еще об одном успешном проекте. Компания Waterfront Shipping, входящая в группу Methanex, осуществила инновационный проект по строительству уникальных судов, которые могут работать на метаноле, мазуте, дизеле и газойле. Суда могут переключатся между разными видами топлива и работать рентабельно.

По словам М.Дубининой, компания «Креон Энерджи» не раз поднимала вопрос о необходимости размещения заводов по производству метанола в портах. Это поможет удешевить транспорт и сделать предприятия более гибкими в выборе клиентов. До сих пор таких заводов в припортовых зонах в стране нет. Пока есть только проекты.

«Уязвимым местом в продвижении метанола является то, что половина отечественного метанола доставляется первично не напрямую, а через порт в Финляндии, – отметила М.Дубинина. – Хотя метанол нужно еще везти по железной дороге. При этом значительная доля метанола, поступающего из России в Финляндию, направляется транзитом в другие страны: в Нидерланды, Швецию, Великобританию, Бельгию и Германию».

Также она рассказал о проектах строительства заводов по производству метанола в России: «В Коми строительством завода по производству метанола занимается Печорская газовая компания, заявленная мощность – 1,3 млн тонн. Первоначальные инвестиции составляют более 5 млрд рублей, из них большая часть уйдет на геологоразведку».

«Стоит сказать о проектах в Азово-Черноморском бассейне, общий объем инвестиций, в том числе и по СПГ, – в районе 480 млрд рублей. Ожидается, что к 2018 году будет готова вся инфраструктура комплекса, а к 2021 году будут построены первые три завода, в числе которых и завод по производству метанола мощностью 4,5 млн тонн в год. Ближайшими портами к этому комплексу являются Тамань и Новороссийск».

«В Дальневосточном бассейне Национальная химическая группа готова инвестировать более 400 млрд рублей в строительство завода минеральных удобрений в Козьмино недалеко от Находки. Заявленная мощность производства метанола – 1 млн тон в год. Завод предполагается построить уже к 2019 году и вывести на проектную мощность к 2022 году».

Ведущий инженер Крыловского государственного научного центра Антон Луцкевич прокомментировал возможность использования метанола, а также других альтернативных видов топлива. «В числе прочих альтернативных топлив рассматривается пропанбутановая смесь, причем эксперименты с ней ведутся с 60-х годов достаточно успешно, – отметил он. – Рассматривается, но к сожалению, не дошел до практического применения водород, биодизель как продукт переработки растительных масел, в том числе и рапсовое масло из этой категории, потихоньку переходит в разряд альтернативных топлив уголь, торф, дрова. Использование альтернативных топлив на флоте представляет возможным на основании документов ИМО прямого действия. На основании каких нормативных документов возможно использование метанола на судах, совершающих международные рейсы?»

А.Луцкевич пояснил, что основанием использования альтернативных топлив на судах, совершающих международные рейсы, является международный кодекс IGF. «В этом кодексе сейчас только одно приложение, – отметил А.Луцкевич. – Это приложение посвящено использованию природного газа в сжиженном виде. Основания следующие – из перечисленных альтернативных топлив природный газ – это единственное топливо, у которого пары легче воздуха, поэтому в случае любой утечк, они могут уйти в верхнюю часть помещения, где их гораздо легче удалить вентиляцией, гораздо меньше контакта и с персоналом, и с источником воспламенения и так далее. По этой причине было допущено использование природного газа на судах-газовозах. Это привело к использованию газа повсеместно. Мне было бы очень интересно, когда в кодексе IGF появится приложение, регламентирующее использование других альтернативных топлив».

«Мы должны различить несколько обстоятельств, приводящих к их использованию, – сказал А.Луцкевич. – Это желание сохранить экологию, но помимо этого существуют экономические обстоятельства, технические, а также специфические обстоятельства эксплуатации. Исходя из этого можно многое. Кроме того, не все суда имеют принуждение к использованию альтернативных видов топлива, прежде всего это касается судов, совершающих международные рейсы. Суда, заведомо работающие в каботаже, имеют большее поле для альтернативы».