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Финансы HHLA

Финансы HHLA

31 марта 2017, 12:29 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 108

Рост по портово-логистическому дивизиону и по группе в целом

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) опубликовала финансовые показатели за 2016 год.

Выручка по группе составила 1,18 млрд евро – на 3,1% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA увеличился на 1,8% до 286,4 млн евро.

Операционная прибыль выросла на 4,8% до 164 млн евро, прибыль после налогообложения – на 9,6% до 105,1 млн евро. Прибыль после налогообложения и выплат миноритарным акционерам увеличилась на 9,5% и составила 73 млн евро.

Портово-логистический дивизион получил увеличил выручку на 3,1% до 1,15 млрд евро. Показатель EBITDA в 2016 году был на 1,6% больше, чем в 2015, и составлял 265,3 млн евро.

Операционная прибыль портово-логистического дивизиона выросла на 4,7% до 147,6 млн евро, прибыль после налогообложения и выплат миноритарным акционерам составила 63,7 млн евро – на 8,1% больше, чем годом ранее.

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