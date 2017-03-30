Гданьск пошел на снижение

В феврале контейнерооборот порта сократился

В январе-феврале 2017 года порт Гданьск обработал на 0,5% больше контейнеров, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам первых двух месяцев его контейнерооборот составил 201,7 тыс. TEU.

В феврале через причалы порта прошло 90,5 тыс. TEU – это на 21,1% меньше, чем за тот же месяц 2016 года. По сравнению с предыдущим месяцем текущего года контейнерооборот Гданьска также сократился на 18,7%.