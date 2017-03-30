Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
30 марта 2017
10:29Контейнерооборот лидеров
29 марта 2017
17:01New Weekly №30 Контейнерооборот портов Южного региона, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
24 марта 2017
16:38197 млн TEUSeaNews Club material
23 марта 2017
17:37Прогнозные данныеSeaNews Club material
22 марта 2017
16:42New Weekly №29 Контейнерооборот портов Северо-Запада РФ, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
16:39New Weekly №28 Контейнерооборот портов Севера РФ, январь 2017г.SeaNews Club material
21 марта 2017
17:03Контейнеры УкраиныSeaNews Club material
15 марта 2017
17:20New Weekly №27 Контейнерооборот портов Дальнего Востока, январь 2017г.SeaNews Club material
3 марта 2017
16:39Финские контейнерыSeaNews Club material
13:07Контейнерооборот ПрибалтикиSeaNews Club material
Контейнерооборот Гданьск Польша

Гданьск пошел на снижение

31 марта 2017, 10:35 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 137

В феврале контейнерооборот порта сократился

В январе-феврале 2017 года порт Гданьск обработал на 0,5% больше контейнеров, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам первых двух месяцев его контейнерооборот составил 201,7 тыс. TEU.

В феврале через причалы порта прошло 90,5 тыс. TEU – это на 21,1% меньше, чем за тот же месяц 2016 года. По сравнению с предыдущим месяцем текущего года контейнерооборот Гданьска также сократился на 18,7%.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
31 марта 2017
15:02Прибыль РЖД выросла в 20 раз
12:29Финансы HHLA
10:35Гданьск пошел на снижение
30 марта 2017
15:59Экспортеры ищут новые рынки SeaNews Club material
10:40Отгрузки угля растут
10:29Контейнерооборот лидеров
29 марта 2017
17:02New Weekly №30 Грузооборот портов Южного региона, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
17:01New Weekly №30 Контейнерооборот портов Южного региона, 2 месяца 2017г.SeaNews Club material
11:34Финансы ТрансКонтейнера
10:16Росморпорт сократил прибыль
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное