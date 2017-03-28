Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
28 марта 2017
14:22О государственном контроле и надзоре в сфере жд перевозок
27 марта 2017
10:06Утечка газа на буровой
24 марта 2017
11:36Поднят из воды Sewol
09:54Загрязнение нефтепродуктами в Петербурге
23 марта 2017
09:41На севере спасли рыбаков
21 марта 2017
15:00Российский танкер столкнулся с рыболовным ботом
09:4321 марта в истории транспортной отрасли
20 марта 2017
10:09Навал парома на лоцманский катер
17 марта 2017
09:2317 марта в истории транспортной отрасли
16 марта 2017
09:51Балкер NYK спас яхтсмена
Происшествия Навал

Навал в Астрахани

31 марта 2017, 09:51 / SeaNews / Рейтинг: 133

И в Таганрогском заливе

По данным ГМСКЦ, в 21-35 30 марта на реке Волга в порту Астрахань в районе рейда №5 теплоход «Раша-1», судовладелец Delta Marine Khazar, флаг Иран, находясь в верхней части рейда, начал дрейфовать и произвел навал на теплоход «Волго-Балт 239», судовладелец ООО «Б.С.Б.С.». Пострадавших, загрязнения окружающей обстановки нет. На обоих судах помяты стойки леерного ограждения. Суда стоят на рейде №5 реки Волга в ожидании расследования аварийного случая.

В 22-48 30 марта в Таганрогском заливе при следовании рекомендованным путем №31 теплоход «Омский-99» (флаг Россия, судовладелец «Маршип», рейс Ростов – Турция), резко изменил курс вправо и навалил на следовавший параллельным курсом теплоход «Борис Певкин» (флаг Коморские острова, судовладелец Osternases Industres, рейс Ростов – Турция). По докладу теплохода «Омский-99», у него произошел отказ работы гирокомпаса. Пострадавших, загрязнения окружающей обстановки нет. «Омский-99» имеет незначительные повреждения фальшборта, «Борис Певкин» получил повреждения леерного ограждения левого борта. Суда последовали по назначению.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
31 марта 2017
15:02Прибыль РЖД выросла в 20 раз
14:09Новый сервис на Владивосток и Восточный
13:42Назначение в GEFCO
12:48Альтернатива альтернативе
12:29Финансы HHLA
10:35Гданьск пошел на снижение
10:12Об исполнении экологических требований
09:51Навал в Астрахани
09:3031 марта в истории транспортной отрасли
30 марта 2017
17:10Проект универсального терминала в Приморске
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное