Навал в Астрахани

И в Таганрогском заливе

По данным ГМСКЦ, в 21-35 30 марта на реке Волга в порту Астрахань в районе рейда №5 теплоход «Раша-1», судовладелец Delta Marine Khazar, флаг Иран, находясь в верхней части рейда, начал дрейфовать и произвел навал на теплоход «Волго-Балт 239», судовладелец ООО «Б.С.Б.С.». Пострадавших, загрязнения окружающей обстановки нет. На обоих судах помяты стойки леерного ограждения. Суда стоят на рейде №5 реки Волга в ожидании расследования аварийного случая.

В 22-48 30 марта в Таганрогском заливе при следовании рекомендованным путем №31 теплоход «Омский-99» (флаг Россия, судовладелец «Маршип», рейс Ростов – Турция), резко изменил курс вправо и навалил на следовавший параллельным курсом теплоход «Борис Певкин» (флаг Коморские острова, судовладелец Osternases Industres, рейс Ростов – Турция). По докладу теплохода «Омский-99», у него произошел отказ работы гирокомпаса. Пострадавших, загрязнения окружающей обстановки нет. «Омский-99» имеет незначительные повреждения фальшборта, «Борис Певкин» получил повреждения леерного ограждения левого борта. Суда последовали по назначению.