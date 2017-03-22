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Автопром Железная дорога Ж/д инфраструктура

31 марта в истории транспортной отрасли

31 марта 2017, 09:30 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 112

События и факты

1897 год. Открыт железнодорожный мост через реку Обь. Стальные конструкции мостовых ферм общим весом в 4423 тонны (270 тыс. пудов) были изготовлены на Урале, на Воткинском заводе. Фермы возвышались над меженным (низким) горизонтом Оби на 17 м. Мост строился 4 года и стоил около 2 млн рублей. В 1896 году проведено испытание моста, по которому прошли 4 паровоза, а 31 марта 1897 года он был открыт для движения.

1900 год. Первая реклама автомобилей появилась в американской газете «Saturday Evening Post». Одна компания из Филадельфии поместила его под девизом «Автомобили, которые приносят удовлетворение».

1901 год. Выпускается первый автомобиль «Mercedes-Benz». Эмблемой этой марки стала знаменитая трехлучевая звезда – не что иное, как декартов трехосник, трехмерная система координат, которую придумал Рене Декарт.

1916 год. Николай II подписал устав «Акционерного общества механических передвижений и производств В.А. Лебедева» в Ярославле. Этот день считается днем рождения Ярославского моторного завода.

2004 год. Волжский автозавод выпустил со своего главного конвейера последнюю машину ВАЗ-21093, именуемую в народе "девяткой".

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