Проект универсального терминала в Приморске

Инвестиции оцениваются в сумму более 76 млрд рублей

Межведомственная комиссия по размещению производственных сил Ленинградской области согласовала проект развития перегрузочного терминала в порту Приморск.

Концепция проекта предполагает строительство крупного перевалочного терминала на площади 270 га в 1,5 км от порта Приморск и 8 км от станции Ермилово. Как сообщили SeaNews в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, терминал сможет принимать и отправлять до 15,6 млн тонн грузов в год – это минеральные удобрения, зерно, металл, накатные грузы и контейнеры. Проект будет реализовываться в три этапа до 2026 года, объем инвестиций оцениваются в 76,8 млрд рублей.

Предполагается, что в ближайшие два года инвестор проведет проектно-изыскательские работы и получит разрешительную документацию. В 2019 году планируется начать возведение комплекса. Первая очередь должна быть введена в строй к 2022 году.

Инвестором проекта является «Приморский универсальный перегрузочный комплекс». По данным из открытых источников, собственник ООО «Приморский УПК» — Рамис Дебердеев, который также является совладельцем ОАО «Лесной терминал "Фактор"» в Усть-Луге (26%), а также учредителем ООО «СПГ Групп» и ООО «Татнефтегаз».