Смягчение ледовых ограничений в Выборге

С 1 апреля

Согласно распоряжению капитана морского порта Выборг, в связи с фактической ледовой обстановкой и ледовыми прогнозами в порту и на подходах к нему смягчаются ограничения по режиму ледового плавания.

С 00-00 1 апреля суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов, суда с ледовым классом Ice 1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно.

Барже-буксирные составы к плаванию во льдах не допускаются.