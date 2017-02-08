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Выборг Ледовая обстановка Ограничения

Смягчение ледовых ограничений в Выборге

30 марта 2017, 16:31 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 78

С 1 апреля

Согласно распоряжению капитана морского порта Выборг, в связи с фактической ледовой обстановкой и ледовыми прогнозами в порту и на подходах к нему смягчаются ограничения по режиму ледового плавания.

С 00-00 1 апреля суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов, суда с ледовым классом Ice 1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно.

Барже-буксирные составы к плаванию во льдах не допускаются.

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