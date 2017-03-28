Экспортеры ищут новые рынки

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30 марта 2017, 15:59 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 154

Фрахтовый рынок Азовского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона продолжает демонстрировать незначительное снижение.
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